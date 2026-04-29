«Иногда с ним невозможно разговаривать». Царукян — о резких перепадах настроения Чимаева

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, что у его друга и непобеждённого чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, часто происходят резкие перепады в настроении.

«Он может показаться вам самым весёлым парнем на свете, а через час уже будет самым страшным парнем на свете. Хамзат может быстро менять своё настроение. Иногда с ним вообще невозможно разговаривать… А иногда Хамзат болтает без умолку по три-четыре часа», — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.