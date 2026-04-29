Стрикленд: UFC портит спорт тем, что подписывает бойцов из стран третьего мира

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд выразил уверенность, что политика UFC по заключению контрактов из разных стран мира ошибочна.

«UFC портит наш спорт тем, что подписывает бойцов из стран третьего мира. Мы их не принимаем. Конечно, кроме Алекса Перейры, потому что он настоящий американец. Любит оружие, любит заниматься сексом… может, даже слишком любит», — сказал Стрикленд во время общения с прессой.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.