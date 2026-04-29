«Для меня это будет разминкой». Джейк Пол — о возможном бое по боксу с Илией Топурией

«Для меня это будет разминкой». Джейк Пол — о возможном бое по боксу с Илией Топурией
29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол высказался насчёт потенциального противостояния с чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией по правилам бокса.

«Я его уважаю. Кто бы из нас победил в боксёрском поединке? Для меня это, честно говоря, разминка. Шутки в сторону: если бы мы дрались по правилам ММА, Топурия бы, наверное, победил. Но нужно понимать, что, на мой взгляд, эти бойцы слишком много хвастаются и ведут себя так, будто они лучше, чем есть на самом деле.

Давайте узнаем правду — в этом и прелесть этого вида спорта… Это всё равно что играть с маленькой игрушкой. Его рост где-то 165 см, Илия даже на американских горках не прокатился бы — он просто крошечный», — приводит слова Пола портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
