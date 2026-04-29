Джейк Пол: бой с Усиком по ММА в планах, хотя он быстро меня прикончит

29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол рассказал, что планирует провести поединок по правилам смешанных единоборств с непобеждённым 39-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«Пока никакой даты, но это точно в планах. Усик, скорее всего, быстро меня прикончит — он из другой лиги, и я считаю его лучшим боксёром нашего времени. В ММА мой единственный шанс будет заключаться в том, чтобы перевести Александра в партер и засабмитить. В размен не пойду, но вызов принимаю», — сказал Пол в интервью на YouTube-канале Compex News.