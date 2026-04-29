«Не люблю фальшивых людей». Чимаев сравнил Стрикленда с клоуном после жёстких заявлений

31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на резонансные заявления экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда, которые тот сделал в его адрес. Их бой станет главным событием турнира UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Ты в цирк идёшь, там клоун выступает. Какая у тебя реакция может быть? Мои друзья даже подходили к Шону, спрашивали [про эти заявления]. Он им ответил: «Парни, я бой хочу получить [с Хамзатом]». Я не люблю фальшивых людей. Честно говоря, мне по барабану [что он раскрутил наш бой]», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

