«Не люблю фальшивых людей». Чимаев сравнил Стрикленда с клоуном после жёстких заявлений

31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на резонансные заявления экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда, которые тот сделал в его адрес. Их бой станет главным событием турнира UFC 328.

«Ты в цирк идёшь, там клоун выступает. Какая у тебя реакция может быть? Мои друзья даже подходили к Шону, спрашивали [про эти заявления]. Он им ответил: «Парни, я бой хочу получить [с Хамзатом]». Я не люблю фальшивых людей. Честно говоря, мне по барабану [что он раскрутил наш бой]», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.