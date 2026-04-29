World Boxing допустил россиян до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе

Всемирная боксёрская федерация (World Boxing), регулирующая любительский бокс, допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба WB.

«Всемирная боксёрская федерация подтвердила детали своей новой процедуры AIN (Индивидуальные нейтральные спортсмены), которая будет использоваться для определения критериев, на которых спортсмены, тренеры, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Беларуси будут допущены к участию в международных соревнованиях, организованных World Boxing и её Континентальной конфедерацией Европы.

Делегациям из России и Беларуси не будет разрешено участвовать с национальными флагами, в национальной форме или под гимнами, и им придётся пройти тщательную проверку, чтобы получить возможность выступать на мероприятиях Всемирной боксёрской федерации.

В ходе соревнований использование флага страны или национальной федерации запрещено. Если боксёр из страны AIN завоюет золотую медаль, национальный гимн исполняться не будет. В случае завоевания медали боксёром из страны-участницы AIN во время церемонии награждения будет использован логотип AIN.

На майках боксёров будет написано AIN, а не RUS или BLR. Логотип национальной федерации или страны на боксёрской форме не допускается. С момента прибытия и до отъезда ни одному члену делегации AIN не разрешается носить какие-либо предметы с изображением флага или логотипа своей страны или национальной федерации на любых официальных мероприятиях, включая проверку заявок, жеребьёвку, взвешивание или технические совещания.

Процедура AIN была одобрена Исполнительным советом World Boxing на его последнем заседании в апреле 2026 года и отражает подход, принятый Международным олимпийским комитетом (МОК)», — сказано в пресс-релизе.