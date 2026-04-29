Арман Царукян раскрыл, какой главный урок усвоил из проигрыша Махачеву

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян раскрыл, какой главный урок усвоил из проигрыша 34-летнему чемпиону UFC в полусреднем весе соотечественнику Исламу Махачеву.

«Не стоит быть слишком самоуверенным и недооценивать соперника. Я боролся со старой легендой Фейбером, но готовился так, как и должен был. Гонял вес, потому что в бою может случиться всякое», — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Напомним, бой между Исламом и Арманом состоялся в 2019 году на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Ислама единогласным решением судей.