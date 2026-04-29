Результат боксёрского боя с участием Сергея Горохова в Турции не аннулирован

Представитель Турецкой комиссии профессионального бокса опроверг информацию, что результат боксёрского боя с участием Сергея Горохова, который завершился массовым нападением турецких фанатов на команду россиянина, аннулирован.

«Некоторые СМИ утверждают, что результат боя был полностью аннулирован — это не так, результат официально зарегистрирован, победителем стал россиянин. Мы применим наказание в отношении турецкого спортсмена — он не сможет участвовать в боях какое-то время», — приводит слова представителя комиссии портал «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Сергей Горохов вернулся в Россию после массовой драки в Турции.