Турнир IBA по боксу с участием Гаджимагомедова, Бижамова, Сурова и Шумкова перенесён

Турнир по боксу под эгидой IBA, который должен был пройти 4 мая в Санкт-Петербурге, перенесён из-за непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба IBA.

«Решение было принято по не зависящим от организаторов обстоятельствам. IBA совместно со своими партнёрами в данный момент оценивает ситуацию. Все приобретённые билеты будут полностью возвращены в момент покупки. О дальнейших изменениях мы будем сообщать по официальным каналам IBA», — говорится в сообщении IBA.

Напомним, в турнире должны были принять участие победители ЧМ-2025 по боксу россияне Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев, Всеволод Шумков, Давид Суров, Исмаил Муцольгов и Джамбулат Бижамов.