Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Прямо сейчас величайший в истории. Реально хорош». Карлос Пратес — об Исламе Махачеве

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес лестно высказался в адрес 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева.

«Ислам прямо сейчас величайший боец в истории, он становился чемпионом в двух весовых категориях, отлично борется, с ним сложно драться. Я почти не смотрел тот бой [Ислама против Делла Маддалены], но этот парень действительно хорош», — сказал Пратес во время пресс-конференции.

Пратесу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде Карлоса 23 победы и семь поражений. В данный момент он идёт на серии из двух побед.

