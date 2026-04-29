31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, почему не собирается проводить схватки по вольной борьбе с чемпионами Олимпийских игр, такими как Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев.

«С Бо Никалом можно побороться, он тоже переключился на ММА. С такими бойцами, которые выступают по ММА — с ними бороться интересно. Как мне бороться с олимпийскими чемпионами вроде Снайдера? В чём смысл? Он или Садулаев — если бы я хотел с ними бороться, то пошёл бы на Олимпиаду», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.