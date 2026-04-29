«Модель не знаю, смотрю на внешность». Чимаев сообщил, что купил новый спорткар «Феррари»

31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, сообщил, что купил себе новый спорткар «Феррари».

«Мне все машины нравятся. Вот «Феррари» заказали. Модель я не помню, я смотрю на внешность. А вот моторы и сколько там куда едет — эти вещи не знаю и в них не разбираюсь», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.