Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Царукян: у Чимаева другое мышление — он никогда не смотрит бои своих соперников

Царукян: у Чимаева другое мышление — он никогда не смотрит бои своих соперников
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, что 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, никогда не смотрит выступления своих соперников.

«У него другое мышление. Хамзат никогда не смотрит бои своих соперников. Ему всё равно, что будут делать его противники, — ему важно, что он сам с ними сделает. У него свой план на бой», — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

У Чимаева почти не было соперников с топовой борьбой и грэпплингом — правда или ложь?
