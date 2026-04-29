Царукян: у Чимаева другое мышление — он никогда не смотрит бои своих соперников

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, что 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, никогда не смотрит выступления своих соперников.

«У него другое мышление. Хамзат никогда не смотрит бои своих соперников. Ему всё равно, что будут делать его противники, — ему важно, что он сам с ними сделает. У него свой план на бой», — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.