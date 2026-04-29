Роузи заявила, что завершит карьеру после боя с Карано

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи подтвердила, что поединок против Джины Карано станет для неё последним в карьере.

«После этого я заканчиваю с боями. Разве что в этом поединке произойдёт что-то такое, что оправдает трилогию между мной и Джиной. Но я пообещала мужу, пообещала сестре, всем, что это мой последний бой. Да и детей я хочу завести ещё», — сказала Роузи в интервью для TMZSports.

Ронде 39 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Роузи имеет 12 побед, из которых все были одержаны досрочно, и два поражения. Является бронзовым призёром Олимпиады-2008 по дзюдо. С 2018 по 2023 год выступала в WWE.

