Беспутин отреагировал на допуск спортсменов до турниров World Boxing в нейтральном статусе

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин высказался о решении World Boxing разрешить российским боксёрам выступать на соревнованиях организации в нейтральном статусе.

«Мы всегда заявляли, что наша деятельность направлена в первую очередь на защиту прав и интересов боксёров и тренеров. Мы выступаем за то, чтобы спортсмены принимали участие во всех официальных спортивных международных соревнованиях. Федерация бокса России ознакомилась с решением World Boxing и, находясь в постоянном взаимодействии с Олимпийским комитетом России и министерством спорта Российской Федерации, продолжает переговорный процесс с World Boxing, направленный в том числе на отмену каких-либо ограничений.

При этом наши боксёры — настоящие патриоты своей страны, и именно их многолетняя твёрдая позиция заключается в выступлении на международных соревнованиях только с национальным флагом и гимном», — заявил Беспутин в разговоре с пресс-службой Федерации бокса России.