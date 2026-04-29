Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Чимаев: чистый борец без ударки и грэпплинга ничего не сделает против чемпиона UFC

31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, высказался о разнице между спортивной борьбой и смешанными единоборствами.

«Чистый борец, который [не владеет] ударкой и грэпплингом, что он сможет сделать против бойца UFC? Все думают, что Ислам [Махачев] — борец. Какой борец? Ислам вырубал, я вырубал, Илия Топурия хорошо борется, Арман [Царукян] – тоже. Мы и грэпплинг знаем, и ударку знаем. И все мы вырубали, душили и бороли людей.

Это совсем другой спорт, потому что тут присутствуют три спорта в одном, а не только борьба», — сказал Чимаев в видео для YouTube-канала adam zubayraev.

Сейчас читают:
У Чимаева почти не было соперников с топовой борьбой и грэпплингом — правда или ложь?
У Чимаева почти не было соперников с топовой борьбой и грэпплингом — правда или ложь?
