Чимаев: чистый борец без ударки и грэпплинга ничего не сделает против чемпиона UFC

31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, высказался о разнице между спортивной борьбой и смешанными единоборствами.

«Чистый борец, который [не владеет] ударкой и грэпплингом, что он сможет сделать против бойца UFC? Все думают, что Ислам [Махачев] — борец. Какой борец? Ислам вырубал, я вырубал, Илия Топурия хорошо борется, Арман [Царукян] – тоже. Мы и грэпплинг знаем, и ударку знаем. И все мы вырубали, душили и бороли людей.

Это совсем другой спорт, потому что тут присутствуют три спорта в одном, а не только борьба», — сказал Чимаев в видео для YouTube-канала adam zubayraev.