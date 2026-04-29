Джейк Пол — о реакции Даны Уайта на его ММА-промоушен: он уже сделал своё дело

29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол не считает, что глава UFC Дана Уайт видит угрозу в запуске его ММА-промоушена Most Valuable Promotions, первый турнир которого пройдёт 16 мая на Netflix.

«Не думаю, [что Уайт нервничает]. Думаю, он уже сделал своё дело. Братан уже миллиардер. Он просто ходит, играет. Он доволен жизнью. И ещё я думаю, что всю мою карьеру меня недооценивали, а потом я превосходил ожидания. Так что, вероятно, он не думает, что мы с Накисом [Бидарианом] собираемся захватить ММА каким-либо образом», — заявил Пол в интервью для Complex News.

В карде дебютного турнира MVP заявлены Ронда Роузи, Джина Карано, Нейт Диаз, Фрэнсис Нганну и Джуниор дос Сантос.