Имавов — о Стрикленде: оставлю его мёртвым в клетке

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов заявил, что предпочёл бы титульному бою с Хамзатом Чимаевым реванш с Шоном Стриклендом.

«Если завтра из UFC позвонят и предложат выбрать, учитывая всю ту ненависть, что у меня в сердце, то, конечно же, это будет Шон Стрикленд. А потом я смогу сразиться с Хамзатом или с кем-то ещё. Но сейчас я хочу только одного — стереть из памяти это поражение, которое я потерпел несколько лет назад, и победить этого парня, потому что я его ненавижу.

Мне не нравится, как он говорит. Мне не нравится, как он думает. Мне не нравится, как он говорит о моих людях. Так что, как я уже сказал, и даже с точки зрения боя могу вам сказать, ребята, что оба этих боя будут настоящими мировыми войнами. Оба этих боя будут сумасшедшими. Но бой с Шоном? Я оставлю его мёртвым в клетке», — приводит слова Имавова издание MMA Fighting.