Мокаев заявил о готовности провести реванш с Капе в Баку

Мокаев заявил о готовности провести реванш с Капе в Баку
25-летний британо-российский боец и чемпион промоушена Brave CF в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев отреагировал на новость, что организация ищет соперника для Манела Капе на предстоящем турнире в Баку.

«Слышал, что UFC ищет соперника для Манела Капе в Баку. Я уже не тот молодой парень, что дрался с ним два года назад. Вы увидите, что Мокаев стал намного сильнее», — написал спортсмен в своём аккаунте в социальной сети Х.

Бойцы встречались в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания). Тогда бой продлился все три раунда и завершился победой Мокаева единогласным решением судей.

