Ислам Махачев подтвердил начало подготовки к следующему бою

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев подтвердил, что приступил к подготовке к следующему поединку.

Интервьюер. Ислам, в социальной сети новость появилась, что ты начал подготовку к следующему бою в лёгком весе.

Ислам. Откуда социальная сеть узнала? (Улыбается)

Голос за кадром. Если я не в курсе, да? (Смеются)

Интервьюер. А так мог бы опровергнуть или, наоборот, подтвердить?

Ислам. Да нет, я начал [подготовку]. В году у меня один сбор стабильно. Поэтому, как появилось свободное «окно», я сразу команду собрал и приехал качаться.

Интервьюер. Это и есть первый этап подготовки?

Ислам. Да, — сказал Махачев в коротком интервью для Red Corner MMA.