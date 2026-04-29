Боец UFC Аллен заявил, что его бой с Костой предпочтительнее возвращения Роузи и Карано

Британский полулегковес UFC Арнольд Аллен высказался о своём предстоящем поединке против Мелкизаэла Косты, который пройдёт в одну ночь с возвращением Ронды Роузи и Джины Карано под эгидой MVP.

«Я знаю, какой бой я бы предпочёл посмотреть… Не хочу нести чушь, но давайте будем реалистами. Это два парня в расцвете сил, на пике карьеры в ММА. Бой проходит на «Meta Apex», что, конечно, немного разочаровывает, но сам поединок — просто шикарный.

Я имею в виду, если учитывать, что в главном бою против них [Роузи и Карано] выйдем я и Мелкизаэл, не думаю, что UFC действительно пытается составить им конкуренцию, верно?

Не хочу принижать нас с Мелкизаэлом, однако давайте будем реалистами. Звёздный потенциал. Они не пытаются составить конкуренцию… Они даже не будут пытаться с этим соперничать. Им всё равно», — сказал Аллен в эфире The Ariel Helwani Show.

Турнир UFC Fight Night с главным боем Аллен — Коста и шоу Most Valuable Promotions с участием Роузи и Карано пройдут в ночь на 17 мая мск.