Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Zuffa Boxing анонсировала первое шоу в Великобритании

Комментарии

Боксёрский промоушен Даны Уайта Zuffa Boxing впервые проведёт турнир в Великобритании. Шоу состоится 7 июня в Борнмуте, в главном событии экс-чемпион WBO в тяжёлом весе британец Крис Биллам-Смит встретится с канадцем Райаном Розицки.

Биллам-Смит (21-2) выйдет на ринг Bournemouth International Centre, где он уже проводил три боя. Британец попытается одержать вторую победу подряд после потери титула WBO в бою с Хильберто Рамиресом в ноябре 2024 года. Розицки (21-1-1) не проигрывает с 2021 года, его единственная ничья — в бою за временный пояс WBC с Ямилем Перальтой.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android