Zuffa Boxing анонсировала первое шоу в Великобритании

Боксёрский промоушен Даны Уайта Zuffa Boxing впервые проведёт турнир в Великобритании. Шоу состоится 7 июня в Борнмуте, в главном событии экс-чемпион WBO в тяжёлом весе британец Крис Биллам-Смит встретится с канадцем Райаном Розицки.

Биллам-Смит (21-2) выйдет на ринг Bournemouth International Centre, где он уже проводил три боя. Британец попытается одержать вторую победу подряд после потери титула WBO в бою с Хильберто Рамиресом в ноябре 2024 года. Розицки (21-1-1) не проигрывает с 2021 года, его единственная ничья — в бою за временный пояс WBC с Ямилем Перальтой.

