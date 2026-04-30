Хабиб опроверг информацию, что Путин построил для него спортивную базу в Дагестане

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опроверг заявление второго номера рейтинга UFC в категории до 70 кг соотечественника Армана Царукяна о том, что президент России Владимир Путин построил для него спортивную базу в Дагестане.

«Это абсолютная неправда. Никто никогда не оплачивал мои счета и не строил для меня залы», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Х.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.