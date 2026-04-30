Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев объяснил, почему его бой с Илией Топурией не состоялся на UFC в Белом доме

Ислам Махачев объяснил, почему его бой с Илией Топурией не состоялся на UFC в Белом доме
Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев объяснил, почему его поединок против непобеждённого 29-летнего чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии не смогли организовать на турнире UFC в Белом доме.

«Я уже публиковал пост. Мне позвонили, подтвердили бой – мне не прислали контракт, но я дал устное согласие. На следующий день позвонили и сказали, что соперник запросил огромный гонорар и UFC ему отказало – уже не актуально. Вот как всё получилось», – сказал Махачев во время общения с прессой.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Материалы по теме
Кто станет претендентом на пояс Махачева? Не пропускайте бой Пратеса и Делла Маддалены
Кто станет претендентом на пояс Махачева? Не пропускайте бой Пратеса и Делла Маддалены
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android