Ислам Махачев объяснил, почему его бой с Илией Топурией не состоялся на UFC в Белом доме

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев объяснил, почему его поединок против непобеждённого 29-летнего чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии не смогли организовать на турнире UFC в Белом доме.

«Я уже публиковал пост. Мне позвонили, подтвердили бой – мне не прислали контракт, но я дал устное согласие. На следующий день позвонили и сказали, что соперник запросил огромный гонорар и UFC ему отказало – уже не актуально. Вот как всё получилось», – сказал Махачев во время общения с прессой.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.