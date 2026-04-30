Экс-боец UFC объяснил, в чём Стрикленд представляет сложность для Чимаева

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл поделился мнением насчёт предстоящего поединка между своим другом и непобеждённым 31-летним чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и Шоном Стриклендом. Их бой пройдёт в ночь с 9 на 10 мая и станет главным событием турнира UFC 328.

«Я безумно люблю Хамзата. Он мой пацан, но мне кажется, что поединок против Шона будет для него трудным. Я тренировался со Стриклендом, и у него отличная защита [от тейкдаунов], он умеет быстро вставать после переводов. Но если говорить в целом, то Чимаев сейчас в отличной форме, и он будет намного сильнее и мощнее Стрикленда. И мне бы хотелось, чтобы Хамзат не выдохся, бросившись в размен с Шоном, потому что Стрикленд очень опытный боец и способен работать все пять раундов. Если бы я давал ему совет как друг, то сказал бы именно это. Как я вижу этот бой? Хамзат будет доминировать», — приводит слова Тилла портал MMAJunkie.