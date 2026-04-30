Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пратес: настало моё время. Сражусь с победителем боя Махачев — Гарри

Пратес: настало моё время. Сражусь с победителем боя Махачев — Гарри
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес заявил, что рассчитывает стать следующим претендентом на титул UFC в категории до 77 кг, если сможет победить австралийца Джека Делла Маддалену.

UFC 2026. UFC Fight Night 275, Перт, Австралия
Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Карлос Пратес

«Делла Маддалена действительно хороший ударник, опасный парень и у него классный бокс. Джек является бывшим чемпионом — я отношусь к нему с уважением, но думаю, что настало моё время. Он уже знает, каково это — держать пояс в руках. Однако Джек проиграл, так что теперь настало моё время… Конечно, это [победа над Делла Маддаленой] сделает меня следующим претендентом на титул. Ислам Махачев и Иан Гарри подерутся в августе, и я одолею победителя. Не думаю, что бой продлится пять раундов, но, если так случится, я буду готов», — приводит слова Пратеса портал MMA Mania.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android