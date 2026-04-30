Пратес: настало моё время. Сражусь с победителем боя Махачев — Гарри

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес заявил, что рассчитывает стать следующим претендентом на титул UFC в категории до 77 кг, если сможет победить австралийца Джека Делла Маддалену.

«Делла Маддалена действительно хороший ударник, опасный парень и у него классный бокс. Джек является бывшим чемпионом — я отношусь к нему с уважением, но думаю, что настало моё время. Он уже знает, каково это — держать пояс в руках. Однако Джек проиграл, так что теперь настало моё время… Конечно, это [победа над Делла Маддаленой] сделает меня следующим претендентом на титул. Ислам Махачев и Иан Гарри подерутся в августе, и я одолею победителя. Не думаю, что бой продлится пять раундов, но, если так случится, я буду готов», — приводит слова Пратеса портал MMA Mania.