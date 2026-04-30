Асланбек Бадаев дал прогноз на бой Делла Маддалена — Пратес

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мнением насчёт предстоящего поединка между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и бразильцем Карлосом Пратесом. Их бой состоится 2 мая на турнире UFC Fight Night 275.

«Делла Маддалена дерётся дома, он собран. Это хороший ударник. Мне кажется его ударка чище, он техничнее. Да, Пратес — габаритный, нестандартный боец. Но мне кажется, что Делла Маддалена сделает свою работу. На мой взгляд, он ментально сильнее, сильнее духом. Чья победа выгоднее… Наверное, для Океании выгоднее победа Делла Маддалены. Из Бразилии есть бойцы, есть свои звёзды. А из Океании… Есть Алекс Волкановски, но скоро он уже уйдёт. Хотя в UFC вряд ли беспокоятся на тему, чья победа нужнее. По факту для каждого исхода у них найдётся сценарий», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.