Асланбек Бадаев дал прогноз на бой Делла Маддалена — Пратес
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мнением насчёт предстоящего поединка между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и бразильцем Карлосом Пратесом. Их бой состоится 2 мая на турнире UFC Fight Night 275.

UFC 2026. UFC Fight Night 275, Перт, Австралия
Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Карлос Пратес

«Делла Маддалена дерётся дома, он собран. Это хороший ударник. Мне кажется его ударка чище, он техничнее. Да, Пратес — габаритный, нестандартный боец. Но мне кажется, что Делла Маддалена сделает свою работу. На мой взгляд, он ментально сильнее, сильнее духом. Чья победа выгоднее… Наверное, для Океании выгоднее победа Делла Маддалены. Из Бразилии есть бойцы, есть свои звёзды. А из Океании… Есть Алекс Волкановски, но скоро он уже уйдёт. Хотя в UFC вряд ли беспокоятся на тему, чья победа нужнее. По факту для каждого исхода у них найдётся сценарий», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Кто станет претендентом на пояс Махачева? Не пропускайте бой Пратеса и Делла Маддалены
Кто станет претендентом на пояс Махачева? Не пропускайте бой Пратеса и Делла Маддалены
