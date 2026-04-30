Непобеждённый Бенавидес намекнул, что Бивол намеренно избегает боя с ним

Непобеждённый действующий чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес объяснил, почему его бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в категории до 79,2 кг россиянина Дмитрия Бивола не был организован, в результате чего они теперь проведут поединки против разных соперников.

«Почему мы ещё не подрались? Потому что Бивол — при всём моём уважении к нему, я не хочу, чтобы он выглядел так, будто кого-то боится, — знает, с кем будет иметь дело, когда речь идёт обо мне. Мы с ним виделись лично. Он отличный боец. Мы классно работали в спаррингах, но Дмитрий знает, что я не собираюсь с ним играть.

Когда я выйду на ринг, все его пояса станут моими. Думаю, Бивол понимал, насколько опасен и серьёзен этот бой, поэтому, как мне кажется, он решил сначала провести разминочный бой. Я уважаю Дмитрия Бивола — он отличный боец. Но после поединка против Айферта ему точно придётся встретиться со мной», — приводит слова Бенавидеса портал Yahoo Sports.

Материалы по теме
Незаметная разминка перед Биволом. Бенавидес — суперзвезда «на разогреве»?
Незаметная разминка перед Биволом. Бенавидес — суперзвезда «на разогреве»?
