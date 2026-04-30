Джейк Пол заявил, что Пэдди Пимблетт не согласился на спарринг с ним за $ 1 млн

29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол рассказал, что бывший претендент на временный чемпионский титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт отказался от спарринга с ним за $ 1 млн.

«Я пытался отправить за Пэдди Пимблеттом частный самолёт, чтобы [он прилетел в США и] провёл спарринг со мной. Я собирался дать ему $ 1 млн, а в ответ — полная тишина», — приводит слова Пола портал talkSPORT.

В последнем бою, который состоялся 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США), Плохиш разделил октагон с американцем Джастином Гэтжи. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Джастина единогласным решением судей. В данный момент Пэдди занимает шестое место в рейтинге UFC.

