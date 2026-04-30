Бывший менеджер Емельяненко объяснил, почему Фёдор так и не подписал контракт с UFC

Вадим Финкельштейн, являющийся бывшим менеджером легендарного бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко, рассказал, почему его подопечный так и не подписал контракт с североамериканской лигой UFC.

«Во-первых, UFC никогда ничего приличного не предлагал [Фёдору], если честно. Ничего приличного, как другие организации. И самое главное, что Фёдор просил, чтобы ему дали выступать по самбо. Он пропагандировал самбо, он любит самбо. Емельяненко говорил: «Ребята, почему я не могу выступить по самбо?» Это тоже был камень преткновения. Потому что Pride давал [такую возможность], говорил: «Пожалуйста [можешь выступать по самбо]», — сказал Финкельштейн в интервью Асланбеку Бадаеву на его YouTube-канале.