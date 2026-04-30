Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывший менеджер Емельяненко заявил, что Фёдор отказался от боя с Броком Леснаром в UFC

Комментарии

Вадим Финкельштейн, являющийся бывшим менеджером легендарного бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко, рассказал, что его подопечный отказался от проведения боя с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе американцем Броком Леснаром.

«Когда Фёдор выиграл у Монсона (в ноябре 2011 года. — Прим. «Чемпионата»), он сказал: «Всё, я ухожу, заканчиваю карьеру». И тогда они (представители UFC. — Прим. «Чемпионата») мне звонили. Я говорю: «Федя, я полетел, они очень хотят бой с Леснаром. Проведи этот последний поединок». Я улетел в Америку, договорился, и был как бы согласен… Но прилетел, а Фёдор говорит: «Слушай, я завязал». И этот бой не состоялся. Как я ни пытался его уговорить, у меня не получилось. Деньги хорошие были. Там сделка с pay-per-view была. Они считали, что Фёдор и Леснар соберут PPV», – сказал Финкельштейн в интервью Асланбеку Бадаеву на его YouTube-канале.

Материалы по теме
Жизнь и карьера Последнего Императора — Фёдора Емельяненко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android