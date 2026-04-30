Бывший менеджер Емельяненко заявил, что Фёдор отказался от боя с Броком Леснаром в UFC

Вадим Финкельштейн, являющийся бывшим менеджером легендарного бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко, рассказал, что его подопечный отказался от проведения боя с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе американцем Броком Леснаром.

«Когда Фёдор выиграл у Монсона (в ноябре 2011 года. — Прим. «Чемпионата»), он сказал: «Всё, я ухожу, заканчиваю карьеру». И тогда они (представители UFC. — Прим. «Чемпионата») мне звонили. Я говорю: «Федя, я полетел, они очень хотят бой с Леснаром. Проведи этот последний поединок». Я улетел в Америку, договорился, и был как бы согласен… Но прилетел, а Фёдор говорит: «Слушай, я завязал». И этот бой не состоялся. Как я ни пытался его уговорить, у меня не получилось. Деньги хорошие были. Там сделка с pay-per-view была. Они считали, что Фёдор и Леснар соберут PPV», – сказал Финкельштейн в интервью Асланбеку Бадаеву на его YouTube-канале.