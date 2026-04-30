Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Йоэль Ромеро: хочу завершить карьеру в единоборствах поединком против Андерсона Силвы

Комментарии

48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро заявил о желании провести бой против легендарного бразильца Андерсона Силвы.

«Неважно, выиграю или проиграю, — я просто хочу выйти на бой против Андерсона Силвы. Мне хотелось бы завершить карьеру в единоборствах этим поединком. До ухода в отставку мне осталось три года. Успейте сделать это сейчас или ждите вечно. Какую бы дисциплину он ни выбрал — бокс, ММА или ММА на голых кулаках, мне всё равно», — приводит слова Ромеро журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке по правилам ММА, который состоялся 24 февраля 2024 года на турнире PFL vs Bellator, Ромеро единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. В своём рекорде в смешанных единоборствах Солдат бога имеет 16 побед и семь поражений.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android