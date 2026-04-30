Йоэль Ромеро: хочу завершить карьеру в единоборствах поединком против Андерсона Силвы

48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро заявил о желании провести бой против легендарного бразильца Андерсона Силвы.

«Неважно, выиграю или проиграю, — я просто хочу выйти на бой против Андерсона Силвы. Мне хотелось бы завершить карьеру в единоборствах этим поединком. До ухода в отставку мне осталось три года. Успейте сделать это сейчас или ждите вечно. Какую бы дисциплину он ни выбрал — бокс, ММА или ММА на голых кулаках, мне всё равно», — приводит слова Ромеро журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке по правилам ММА, который состоялся 24 февраля 2024 года на турнире PFL vs Bellator, Ромеро единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. В своём рекорде в смешанных единоборствах Солдат бога имеет 16 побед и семь поражений.