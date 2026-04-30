«Больной ублюдок и психопат». Шон Стрикленд — о Дане Уайте

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд резко высказался о личности президента UFC Даны Уайта.

«Уверен, что Дана Уайт — социопат. Давайте будем честны: учитывая его достижения, то, с чем он сталкивается, я уверен, что он — нарциссичный социопат. Поэтому его инстинкты просто не работают [так, как должны у нормального человека]. Он думал [во время стрельбы на званом ужине Трампа]: «Чёрт с ним, давай, чувак. Вперёд, ублюдок!» Что я уважаю…

Думаю, Дана Уайт с удовольствием бы посмотрел, как какого-нибудь засранца убивают, потому что сам Дана больной ублюдок, 100%. Ну, серьёзно. Разве мы так не думаем о Дане Уайте? Этот парень, вероятно, социопат — или, я бы даже сказал, психопат», — приводит слова Стрикленда портал MMAJunkie.