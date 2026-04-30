Бивол ответил, почему хочет провести трилогию с Артуром Бетербиевым

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил, почему хочет провести трилогию с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Зачем мне третий бой против Бетербиева? Почему бы нет? Я, в принципе, не против такого боя. Есть желание побоксировать, этот поединок интересен. То есть дать ещё один бой для болельщиков, которые смогут потом его обсуждать. Если такая возможность будет, то почему бы нет? На Западе этот бой уже не очень интересен. У западных промоутеров не особо много желания организовать третий бой», – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Напомним, реванш между Дмитрием и Артуром прошёл 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.