«Западную публику этим не зацепишь». Бивол — о статусе чемпиона мира без боёв со звёздами

«Западную публику этим не зацепишь». Бивол — о статусе чемпиона мира без боёв со звёздами
Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился мнением о том, как в боксе стать популярным.

– Ты говорил, что тебе нужны имена. Вот случился бой с Альваресом. И после этого боя все заговорили про Дмитрия Бивола, хотя до этого ты был уже чемпионом мира по боксу, но как будто бы такого внимания не было, да? После боя с Альваресом вот это всё поменялось. То есть можно сказать, что в боксе можно стать звездой, только побив, грубо говоря, имя?
— Ну, в целом да. В боксе ты делаешь имя, если только у тебя есть соперники именитые. Если ты боксируешь с мешками всё время, то это дорога долгая, сложная, и она подразумевает под собой, что у тебя должны быть какие-то твои такие вот фанаты. Но западную публику, западную аудиторию ты этим не зацепишь, если просто будешь боксировать не с именами большими. То для получается для нас, для Восточной Европы, для Азии это важно именно боксировать против каких-то звёзд, против действительно классных боксёров, только тогда ты можешь показать уровень своего мастерства, побив какого-то хорошего бойца с именем, – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

