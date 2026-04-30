Дмитрий Бивол заявил, что готов провести третий бой с Артуром Бетербиевым в России

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол сообщил, что готов провести трилогию с соотечественником Артуром Бетербиевым в России.

— Наверняка тебе эта новость попадалась. Умар Кремлёв сказал, что готов провести бой с Артуром в России к концу этого года.

— Да, эта новость попадалась, и до этого попадалась, когда тоже были желания. Проявить желание и иметь возможность провести, это, конечно, две большие разницы. И, возможно, у Умара Назаровича есть такая возможность, провести этот бой. И если она есть, то, конечно же, мы готовы к таким переговорам, к этому бою, – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Напомним, реванш между Дмитрием и Артуром прошёл 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.