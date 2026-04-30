Евгений Гончаров подерётся с Хадисом Ибрагимовым на турнире АСА 204 в Омске

Бывший чемпион АСА в тяжёлом весе россиянин Евгений Гончаров проведёт следующий поединок против экс-бойца UFC соотечественника Хадиса Ибрагимова на турнире АСА 204, который пройдёт 19 июня в Омске. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба АСА

Евгению 37 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Гончаров имеет 21 победу, из которых девять были одержаны досрочно, и три поражения. В профи Евгений дебютировал в августе 2012 года.

Хадису, в свою очередь, 30 лет. Ибрагимов в своём рекорде по ММА имеет 16 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и шесть поражений. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в мае 2017 года.

Материалы по теме
Официально
Мухумат Вахаев проведёт бой с Антоном Вязигиным на турнире ACA в Омске
Комментарии
