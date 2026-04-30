Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол раскрыл, в каком городе живёт на постоянной основе.

«Я всегда жил и проживаю в Питере. Большую часть времени нахожусь в Питере. Просто последний год у меня было четыре боя, перед каждым боем — это по два месяца основной подготовки. И до этого там неделя-три недели — [проводится] в горах. То есть, соответственно, я очень много ездил на сборы куда-то. А так мой основной дом, да, это в Питере. Рядом живут у меня дети, в пяти минутах на машине, зал в 20 минутах, родители там в 40», – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.