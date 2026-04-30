Бивол ответил, как психологически восстановился после поражения от Бетербиева в первом бою

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил, как психологически восстановился после поражения от соотечественника Артура Бетербиева в первом бою. Их поединок прошёл в октябре 2024 года и завершился победой Артура решением большинства судей.

«Просто сказал себе: «Ну, проиграл, прими уже быстрее этот факт, не тебе руку подняли (смеётся). Давай, посмотри на свои ошибки и исправь, есть второй шанс». Всё, не обвиняя никого, обвиняя только себя и исправляя те ошибки, которые сделал в первом бою, я пошёл в лагерь», – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.