Тренер Бивола: Бенавидес много болтает, нужно немножко ему язык укоротить

Геннадий Машьянов, являющийся тренером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, высказался о желании увидеть бой своего подопечного с непобеждённым обладателем титула WBC в категории до 79,2 кг американцем мексиканского происхождения Дэвидом Бенавидесом.

— В каком-то глобальном плане есть ли мысли попробовать, чтобы Дима в другую весовую категорию перешёл, например? Ну, здесь он уже был абсолютным чемпионом, может быть, другая весовая категория?
— Ну, для меня в глобальном плане, в принципе, он всё уже всем доказал и стал абсолютным чемпионом, сильнейшим боксёром, одним из лучших, независимо от весовой категории. Но моя такая какая-то цель — на сегодняшний момент есть такой боксёр, как Бенавидес, который, скажем так, много болтает. Посмотрим, как и что он делает. Я бы хотел, чтобы он перестал болтать. Для этого нужно выйти и ему немножко язык укоротить в ринге, – сказал Машьянов в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

