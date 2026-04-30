Дмитрий Бивол объяснил, почему хотел бы подраться с Бетербиевым в США, а не в России

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол объяснил, почему предпочёл бы провести третий бой против соотечественника Артура Бетербиева в США, а не в России.

— А тебе самому где было бы предпочтительнее в России проводить этот бой или где-то вообще на другой территории, на нейтральной?

— Вообще, конечно же, всю карьеру у меня было такое желание проводить больше [боёв] в Штатах. Потому что из Штатов это всё распространяется на весь мир дальше. Далее появилась Саудовская Аравия, и, в принципе, там настолько масштаб был большой, как бы все прямо крупные бои проводились там, и там было желание. И, конечно же, такой бой, как трилогия, этот бой должен быть для большой массы людей, если он проведётся где-то за границей, наверное, туда смогут приехать больше и иностранных журналистов, и этот бой могут увидеть большее количество людей, – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.