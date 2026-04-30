Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Бокс/ММА Новости

Тренер Чимаева — о словах Стрикленда: это просто чушь

Тренер 31-летнего чемпионом UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющим ОАЭ, Алан До Насименто прокомментировал резкие заявления Шона Стрикленда перед боем на UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Это просто Шон Стрикленд остаётся самим собой. Когда готов к чему-то и понимаешь, что это будет, тебя это уже не удивляет. Хамзат даже не видел это видео, мы показали ему только утром. Он посмотрел, посмеялся, мы сразу пошли на тренировку. Чимаев отлично со всем справляется. Давно это обсуждаем — ещё с того момента, как начали складываться переговоры о бое.

Это часть игры, да? Но вся эта история с «я его застрелю» — это просто чушь. Никто не будет доводить до такого. Это не имеет смысла. Сейчас это принято, это нормально. Каждый использует всё, что может, чтобы выбить соперника из равновесия. Даже если говорят вещи, которые лично я бы никогда не сказал.

Например, когда начинают трогать семью, детей, не считаю это мужским поступком. Но если это доступно, люди всё равно будут это использовать», — приводит Насименто портал MMA Fighting.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android