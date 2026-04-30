Тренер Чимаева — о словах Стрикленда: это просто чушь

Тренер 31-летнего чемпионом UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющим ОАЭ, Алан До Насименто прокомментировал резкие заявления Шона Стрикленда перед боем на UFC 328.

«Это просто Шон Стрикленд остаётся самим собой. Когда готов к чему-то и понимаешь, что это будет, тебя это уже не удивляет. Хамзат даже не видел это видео, мы показали ему только утром. Он посмотрел, посмеялся, мы сразу пошли на тренировку. Чимаев отлично со всем справляется. Давно это обсуждаем — ещё с того момента, как начали складываться переговоры о бое.

Это часть игры, да? Но вся эта история с «я его застрелю» — это просто чушь. Никто не будет доводить до такого. Это не имеет смысла. Сейчас это принято, это нормально. Каждый использует всё, что может, чтобы выбить соперника из равновесия. Даже если говорят вещи, которые лично я бы никогда не сказал.

Например, когда начинают трогать семью, детей, не считаю это мужским поступком. Но если это доступно, люди всё равно будут это использовать», — приводит Насименто портал MMA Fighting.