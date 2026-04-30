«Как-то с этим приходится жить». Бивол — о популярности и внимании к себе

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил на вопрос, ощущает ли он себя звездой бокса, как справляется с повышенным вниманием к своей персоне.

— Как себя сам ощущаешь? Про тебя сейчас все говорят, особенно фанаты бокса, что ты звезда, мегапопулярный среди любителей бокса и так далее. Себя ощущаешь звездой?
— Ну, ощущаю, что я популярен, ко мне больше интереса, где-то больше внимания, где-то приятного, где-то неприятного внимания. Ну, конечно, ощущаю, да. Как-то с этим приходится жить. Сам к этому уже пришёл. Ну, прямо [ощущения], что звезда-звезда у меня никогда не было. Конечно, стараюсь больше за собой смотреть, не делать каких-то лишних эмоциональных поступков, действий, потому что я понимаю, что на меня смотрит и молодое поколение, и у меня дети растут, тоже для них пример. Как-то так, — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

