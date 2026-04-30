Тренер Бивола назвал главную цель Дмитрия после операции

Тренер Бивола назвал главную цель Дмитрия после операции
Геннадий Машьянов, являющийся тренером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, рассказал о состоянии своего подопечного после перенесённой операции и назвал главную цель боксёра на ближайшее время.

— Геннадий Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот вы видите, как Дима восстановился после операции, которую он делал? В какой он сейчас форме находится?
— В хорошей форме. Восстановился, можно сказать.

— Понимаю момент, когда боксёр и его команда стремятся, допустим, к титулу чемпиона мира и так далее. Вы уже стали абсолютным чемпионом мира. Это уже было в вашей команде. К чему стремитесь дальше? Какие дальше цели планируете достигать, покорять какие вершины?
— Ну, сейчас главная цель — это посмотреть, насколько Дима восстановился после этих операционных моментов.

— То есть это как раз вы про предстоящий бой говорите?
— Предстоящий бой [покажет], как он будет себя чувствовать в бою после этой операции. Ну, а от этого уже будем отталкиваться дальше, – сказал Машьянов в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

