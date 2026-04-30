Тилл — о турнире MVP с Нганну и Роузи: весь кард — сборище идиотов

Бывший боец UFC Даррен Тилл резко высказался о предстоящем поединке между 34-летним американским бойцом Майком Перри и бывшим претендентом на титул UFC в лёгком весе Нейтом Диазом, раскритиковав не только сам бой, но и весь кард турнира. Их бой пройдёт 16 мая на турнире MVP в категории до 77,3 кг.

«Да это просто пара чёртовых телепузиков, дерущихся друг с другом. Нейт Диаз не может связать и пары слов, Майк — тоже. Это мусор. Американский мусор. Вообще весь кард — это сборище дегенератов. Мусор», — приводит слова Тилла аккаунт MMA Fighting в социальной сети X.

Ранее стало известно, что возглавит кард бой между бывшей чемпионкой UFC в женском легчайшем весе американкой Рондой Роузи и бывшей претенденткой на титул Strikforce в женском лёгком весе Джиной Карано. Также в рамках ивента пройдёт бой между британцем дагестанского происхождения Мухаммедом Мокаевым и бразильцем Адриано Мораесом в наилегчайшем весе.