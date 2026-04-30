Дмитрий Бивол высказался о планах на дальнейшую карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился мыслями о возможных вариантах продолжения карьеры.

«Какие в целом планы? Развитие карьеры. Может быть, вот в моей голове одно желание, по факту всё будет получаться совершенно по-другому. Конечно же, есть разные витки моей карьеры. Это, конечно же, трилогия, да, с Бетербиевым. Это попробовать себя в новой весовой категории. Не знаю, может быть, спуститься вниз, может быть, подняться вверх. Наверное, подняться вверх — это более какое-то реальное [развитие событий] на сегодняшний день. Есть также Бенавидес у нас. То есть куда вот это всё занесёт, не знаю, потому что ещё, грубо говоря, четыре недели назад, месяц назад я даже не мог предположить, что буду боксировать в Екатеринбурге, честно скажу. Настолько всё меняется, поэтому посмотрим, куда всё придёт», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.