Отец Дмитрия Бивола рассказал о своей роли в команде боксёра

Отец бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Юрий Бивол рассказал, какие функции он выполняет в команде сына во время боёв.

— Расскажите, пожалуйста, в чём заключается ваша роль в команде, когда вот вы приезжаете на бои? Ну, я понимаю, папа, поддержка и так далее, но у вас есть какая-то отведённая роль? Что вы делаете в углу между раундами или перед выходом на ринг?

— В углу между раундами у нас у каждого своя роль. Я, допустим, просто стул ставлю на ринг. После раунда Геннадий Юрьевич передаёт мне капу, я её промываю, отдаю. Может быть, ножницы [нужно подать], когда бывает, бинты рвутся или там ещё что-нибудь. У каждого своя роль. Геннадий Юрьевич даёт задание на бой, врач делает своё, ещё один тренер, который тоже подсказывает какие-то свои нюансы. В таком ключе мы и работаем.

— Ну, перед выходом на бой вы все находитесь вместе в раздевалке?

— Да, мы в раздевалке все вместе, начинается подготовка к бою. Но это не значит, что мы сидим в этой комнате все, а у всех такие угрюмые лица. Да, все стараемся вот это напряжение как бы сглаживать. Где-то анекдот, где-то там песню поём, чтобы не нагнетать и не сгореть до боя. Только перед боем Геннадий Юрьевич уже сели с Димой, всё, задания [выданы], у них всё по полочкам разложено, — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.