Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол ответил, где у него больше всего фанатов — в России, США или Кыргызстане

Дмитрий Бивол ответил, где у него больше всего фанатов — в России, США или Кыргызстане
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, из каких стран его поддерживают больше всего.

«В социальной сети есть такая бизнес-панель, там показано какой процент [подписчиков из какой-либо страны]. И вот не так давно было, что процент подписчиков, там это около 13 — Россия, около 10 — США, около 9 — Кыргызстан, Мексика, Англия. То есть разбросан я везде, получается.

Конечно же, у меня хорошие болельщики в Кыргызстане, которые прямо искренне, прямо всей душой болеют. В России также. Потому что я здесь провёл свою основную любительскую карьеру. И многие ребята помнят меня ещё с юношей, как мы где-то вместе боксировали, либо они были на каких-то соревнованиях, просто искренне рады за человека, с которым они виделись, когда были юношами, болеют. И в Мексике тоже мексиканские фанаты, помню, после боя с Альваресом тоже приехал, когда в Штаты, посещал какие-то бои, там много было мексиканских болельщиков, которые прямо проявляли респект», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android