Дмитрий Бивол ответил, где у него больше всего фанатов — в России, США или Кыргызстане

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, из каких стран его поддерживают больше всего.

«В социальной сети есть такая бизнес-панель, там показано какой процент [подписчиков из какой-либо страны]. И вот не так давно было, что процент подписчиков, там это около 13 — Россия, около 10 — США, около 9 — Кыргызстан, Мексика, Англия. То есть разбросан я везде, получается.

Конечно же, у меня хорошие болельщики в Кыргызстане, которые прямо искренне, прямо всей душой болеют. В России также. Потому что я здесь провёл свою основную любительскую карьеру. И многие ребята помнят меня ещё с юношей, как мы где-то вместе боксировали, либо они были на каких-то соревнованиях, просто искренне рады за человека, с которым они виделись, когда были юношами, болеют. И в Мексике тоже мексиканские фанаты, помню, после боя с Альваресом тоже приехал, когда в Штаты, посещал какие-то бои, там много было мексиканских болельщиков, которые прямо проявляли респект», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.