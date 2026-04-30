Мераб Двалишвили сделал прогноз на бой Роузи и Карано

Мераб Двалишвили сделал прогноз на бой Роузи и Карано
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили выразил уверенность, что американка Джина Карано сможет победить Ронду Роузи в предстоящем поединке. Бой в полулёгком весе состоится 16 мая и возглавит турнир Most Valuable Promotions в Лос-Анджелесе.

«Для меня было большой честью тренироваться с ней, и я был приятно удивлён тем, насколько она хороша. База Ронды Роузи — дзюдо, как и у меня. Но зная, насколько хороша Джина Карано, думаю, что она выиграет этот бой. Никогда раньше не видел её боёв, но после тренировок с ней нахожусь под большим впечатлением. Она настоящая, реальная угроза, полагаю, она может победить Ронду Роузи. Джина заставит выглядеть плохо бойца UFC и дзюдо, мне кажется, что она победит», — приводит слова Двалишвили talkSPORT.

