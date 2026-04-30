Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Суров: ничего не знаю про соперника, но проблем не испытаю

Комментарии

Чемпион мира среди любителей Давид Суров поделился ожиданиями от боя с Кевином Мартинесом, который пройдёт 1 мая в рамках турнира «Битва тяжеловесов» в Калининграде.

«Считаю, что хорошо подготовился. Всё как обычно. Ничего не менял в подготовке. Честно, про соперника ничего не знаю. Видел его послужной список и знаю, что он из Мексики. Может быть, в день боя посмотрю что-то из его поединков. Думаю, этого будет достаточно.

При этом понимаю, что в будущем нужно будет тщательно разбирать соперника. Но пока так. Уверен, что в предстоящем поединке не испытаю проблем. Уверен, что я лучше во всех компонентах», — приводит слова Сурова Федерация бокса России.

Суров (1-0, КО 1) проведёт второй бой на профессиональном ринге. В дебюте он нокаутировал Луиса Альфредо Алькантару Герреро в первом раунде. В конце февраля россиянин также выступал в составе сборной «Динамо» в поединке с Иманом Рамезанпуром.

Мартинес (14-1, КО 10) занимает первое место среди мексиканских тяжеловесов по версии BoxRec.

Вес Сурова составил 104,3 кг, взвешивание мексиканского боксёра состоится позднее.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android